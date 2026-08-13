Deurne verlengt beslistermijn omgevingsvergunning Legerweg 3

De gemeente Deurne heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Legerweg 3 verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een dakopbouw en verduurzaming van de woning.

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Op 11 augustus 2026 heeft de gemeente Deurne besloten om de beslistermijn voor een omgevingsvergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft een dakopbouw, interne verbouwing en verduurzaming van een woning aan de Legerweg 3. Deze zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0924.

De vergunningaanvraag omvat technische bouwactiviteiten en bouwplannen volgens het omgevingsplan. Inzage in het verdagingsbesluit en de bijbehorende stukken is mogelijk via contact met de gemeente Deurne.