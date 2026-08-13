Vergunning verleend voor het kappen van boom in Deurne

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het kappen van een boom aan Beverdonk 6. Het besluit is genomen op 11 augustus 2026 en betreft omgevingsvergunning nummer HZ-2026-1105.

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Het besluit gaat over de activiteit 'Kap'. De vergunning is verleend en de benodigde stukken zijn beschikbaar gesteld als bijlagen bij de publicatie. Deze documenten geven een overzicht van de inhoud van het besluit.

De locatie waar de boom gekapt mag worden, is Beverdonk 6 in Deurne. Het besluit is per 12 augustus 2026 van kracht. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Hiervoor moeten zij het zaaknummer vermelden.