Mestvergister gepland bij rundveehouderij in De Mortel

Bij een rundveehouderij aan de Venraysedijk in De Mortel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een mono-mestvergister.

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De aanvraag is op 7 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel. Het gaat om een installatie waarmee dierlijke mest verwerkt kan worden. De locatie van het project is Venraysedijk 42, bij een rundveehouderij.

Een mono-mestvergister is een machine die mest omzet in biogas en andere producten, zoals kunstmest. Dit draagt bij aan duurzame energieopwekking en vermindering van mestoverschotten.

Het besluit over de vergunning wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Na dit besluit kunnen betrokkenen hun mening laten horen.