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Melding graven langs spoorlijn Vught-Esch ontvangen

Vandaag om 10:22

De gemeente Vught heeft een melding ontvangen voor graafwerkzaamheden langs de spoorlijn tussen Vught en Esch. De melding is op 22 juli ingediend.

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De melding betreft activiteiten die vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving, oftewel het Bal. Burgemeester en wethouders van Vught hebben deze melding geregistreerd onder zaaknummer Z/511434 en DSO-kenmerk 2026072200073.

Het gaat om graafwerkzaamheden op de locatie langs de spoorlijn tussen Vught en Esch. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.

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