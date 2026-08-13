Advertentie
Melding graven langs spoorlijn Vught-Esch ontvangen
Vandaag om 10:22
De gemeente Vught heeft een melding ontvangen voor graafwerkzaamheden langs de spoorlijn tussen Vught en Esch. De melding is op 22 juli ingediend.
De melding betreft activiteiten die vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving, oftewel het Bal. Burgemeester en wethouders van Vught hebben deze melding geregistreerd onder zaaknummer Z/511434 en DSO-kenmerk 2026072200073.
Het gaat om graafwerkzaamheden op de locatie langs de spoorlijn tussen Vught en Esch. Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie