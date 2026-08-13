Buurtfeest 40 jaar Bosrand op speelveldje in Bergeijk

Op 26 september 2026 viert buurtvereniging de Bosrand in Bergeijk haar 40-jarig jubileum met een buurtfeest op het speelveldje aan de Mollenstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen over het organiseren van dit buurtfeest. Het evenement vindt plaats van twee uur 's middags tot half tien 's avonds en maakt gebruik van de openbare ruimte.

De melding is goedgekeurd, wat betekent dat de activiteit mag worden uitgevoerd zoals gepland. Tegen deze goedkeuring kan geen bezwaar worden gemaakt.