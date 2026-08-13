BBQ Meienshovel in Bergeijk op 29 augustus goedgekeurd

Op 29 augustus vindt een BBQ plaats aan de Meienshovel in Bergeijk. Dit evenement, dat duurt van één uur ’s middags tot tien uur ’s avonds, is goedgekeurd door de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor het organiseren van de ‘BBQ Meienshovel’. Het evenement omvat onder andere het gebruik van openbare ruimte, het produceren van geluid en het tijdelijk afwijken van de bestaande verkeerssituatie. De melding is op 11 augustus 2026 ingediend en in orde bevonden.

De barbecue wordt gehouden aan de Meienshovel in Bergeijk en duurt van één uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze goedgekeurde melding.