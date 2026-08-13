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Buurtfeest in Westerhoven mag doorgaan
Vandaag om 10:23
Op 26 september organiseert Buurtvereniging de Steenovens een buurtfeest in Westerhoven. De gemeente Bergeijk heeft de melding goedgekeurd.
Buurtvereniging de Steenovens heeft toestemming gekregen om op zaterdag 26 september een buurtfeest te organiseren. Het evenement vindt plaats ter hoogte van Steenovens 99 in Westerhoven.
De melding bij de gemeente omvatte activiteiten zoals het afwijken van de verkeerssituatie, het gebruik van openbare ruimte en het produceren van geluid. Volgens de gemeente voldoet de melding aan de regels en mag het feest doorgaan. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen de goedkeuring is niet mogelijk.
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