Ingetrokken vergunningsaanvraag voor verbouwing schuur in Riethoven

De aanvraag voor een omgevingsvergunning om een schuur te verbouwen in Riethoven is ingetrokken. Het gaat om een locatie aan de Eviestraat. De gemeente Bergeijk behandelt de aanvraag niet verder.

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De vergunningsaanvraag voor het verbouwen van een schuur aan de Eviestraat 17 in Riethoven is ingetrokken. De gemeente Bergeijk heeft dit bekendgemaakt en stopt met de behandeling van de zaak. Er wordt geen besluit meer genomen.

De oorspronkelijke aanvraag was ingediend op 13 juli 2026. Het ging om een bouwactiviteit onder het omgevingsplan. Omdat de aanvraag niet verder wordt behandeld, is bezwaar maken niet mogelijk.