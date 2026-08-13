Vergunning voor Koningschieten Sint Martinusgilde in Luyksgestel

De Sint Martinusgilde mag op 23 augustus 2026 het Koningschieten organiseren bij het Gildehuis in Luyksgestel. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor toestemming gegeven.

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Het Koningschieten vindt plaats op het adres Rijt 54 in Luyksgestel. De gemeente heeft de vergunning verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetten. Het besluit is op 12 augustus 2026 verstuurd.

De activiteiten tijdens het evenement omvatten het gebruik van openbare ruimte en het produceren van geluid. Het evenement wordt georganiseerd door de Sint Martinusgilde, een traditionele vereniging in de regio.