Ontheffing voor rijden op voetpaden en fietspaden in Bergeijk

In Bergeijk is ontheffing verleend voor het rijden op voetpaden, fietspaden en in voetgangersgebieden van oktober tot november 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft een ontheffing goedgekeurd voor het gebruik van voetpaden, fietspaden, voetgangersgebieden en andere afgesloten zones. Deze ontheffing geldt van begin oktober tot eind november 2026.

De melding, met zaaknummer 17248011, werd op 3 augustus 2026 ontvangen en betreft activiteiten rondom het gebruik van openbare ruimte. Het verzoek is beoordeeld en in orde bevonden. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze beslissing.