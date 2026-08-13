Vergunning voor wielerronde, braderie en dikke banden race in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor drie evenementen tijdens de Weebosch kermis. Het gaat om een wielerronde op 5 september, een braderie op 6 september en een dikke banden race op 7 september 2026.

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De vergunning is op 11 augustus 2026 verleend door de gemeente Bergeijk. Deze toestemming maakt het mogelijk om tijdens de kermis af te wijken van de bestaande verkeerssituatie, gebruik te maken van openbare ruimte, geluid te produceren en een evenement te organiseren.

De activiteiten vinden plaats op locatie Bergeijk K 343. De wielerronde, braderie en dikke banden race zijn vaste onderdelen van de Weebosch kermis en trekken jaarlijks veel bezoekers.