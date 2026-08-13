Vergunning verleend voor circus in Ulicoten

Er is een vergunning verleend voor het evenement Magical World of Circus op Vakantiepark Capfun Ponderosa in Ulicoten. Het circus vindt plaats op zaterdag 22 augustus 2026 van zeven uur tot negen uur ’s avonds.

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Het evenement Magical World of Circus heeft toestemming gekregen om op zaterdag 22 augustus 2026 te worden georganiseerd. Het circus wordt gehouden op Vakantiepark Capfun Ponderosa aan de Maaijkant 26 in Ulicoten. De vergunning werd op 11 augustus verzonden.

Het programma duurt twee uur en begint om zeven uur ’s avonds. Het vakantiepark biedt een unieke locatie voor dit bijzondere evenement.