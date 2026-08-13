Beleidsregels voor woningbouw in Bergeijk krijgen prioriteit

De gemeente Bergeijk heeft nieuwe regels vastgesteld om transportcapaciteit voor woningbouwprojecten efficiënter te verdelen. Deze maatregelen, die sinds 12 augustus 2026 van kracht zijn, richten zich op transparantie en gelijke behandeling.

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De gemeente Bergeijk heeft beleidsregels opgesteld om transportcapaciteit voor woningbouwprojecten eerlijk en efficiënt te verdelen. Door netcongestie, een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet, dreigen veel bouwprojecten vertraging op te lopen. De nieuwe regels zorgen ervoor dat projecten met een grote maatschappelijke waarde, zoals sociale huurwoningen of zorgvoorzieningen, voorrang krijgen. Ook wordt rekening gehouden met de planning en het stadium van ontwikkeling van een project.

De regels zijn gebaseerd op landelijke kaders, waaronder de Systeemcode Elektriciteit 2026, die prioriteit geeft aan projecten die voorzien in basisbehoeften zoals wonen. Gemeenten kunnen nu transportcapaciteit reserveren in een vroeg stadium, voordat bouwplannen definitief zijn. In Bergeijk wordt gebruikgemaakt van een volgordelijst, waarop projecten worden gerangschikt op basis van criteria zoals startdatum, maatschappelijk belang en opleverdatum.

Projectontwikkelaars kunnen tot en met 2 september 2026 een verzoek indienen om hun project op de lijst te plaatsen. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om capaciteit aan te vragen, maar garandeert geen toewijzing door de netbeheerder. De nieuwe regels moeten zorgen voor een transparante en rechtvaardige verdeling van de schaarse capaciteit.