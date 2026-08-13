Kappen van Goud iep in Baarle-Nassau met herplantplicht

De gemeente Baarle-Nassau heeft een vergunning verleend voor het kappen van een Goud iep aan de Korenbloemstraat. Er geldt een herplantplicht.

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Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau hebben toestemming gegeven voor het verwijderen van een Goud iep op het adres Korenbloemstraat 24. Het besluit is op 11 augustus 2026 verzonden en treedt over vier weken in werking.

Bij het kappen van de boom is de verplichting opgenomen om een nieuwe boom te planten. Dit is vastgelegd in de vergunning om de natuur in balans te houden.