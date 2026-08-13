Uitbreiding woning Burgstraat in Giessen aangevraagd

Voor een woning aan de Burgstraat in Giessen is een vergunning aangevraagd voor uitbreiding. De gemeente Altena neemt waarschijnlijk voor 1 oktober 2026 een besluit.

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De aanvraag betreft het uitbreiden van een woning aan Burgstraat 52, 4283 GH Giessen. De gemeente Altena heeft deze aanvraag op 6 augustus 2026 ontvangen. Het besluit over de vergunning wordt naar verwachting voor 1 oktober 2026 genomen.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw, verbouw, sloop, kap of aanleg. De gemeente publiceert dit bericht om bewoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.