Dieseltank van 1.200 liter geplaatst bij boomkwekerij in Andel

Bij Arno Straver Boomkwekerij in Andel is een dieseltank van 1.200 liter geplaatst. De melding hierover is op 11 augustus afgehandeld door de gemeente Altena.

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Het gaat om een bovengrondse opslagtank voor diesel en andere niet-brandbare vloeistoffen. De locatie van de boomkwekerij is aan de Middenweg 23 in Andel. De melding van deze milieubelastende activiteit is op 30 juni 2026 gedaan en inmiddels verwerkt.

Volgens de gemeente Altena is er geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00017852.