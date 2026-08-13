Vergunning aangevraagd voor woningbouw aan Burgemeester Blokstraat Almkerk

In Almkerk is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning aan de Burgemeester H. Blokstraat tussen 36a en 36b.

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De gemeente Altena heeft op 6 augustus een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw van een woning aan de Burgemeester H. Blokstraat, tussen huisnummers 36a en 36b in Almkerk.

Deze vergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouwplannen. De gemeente verwacht uiterlijk 1 oktober 2026 een besluit te nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie. Tot dat moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.