Vergunning aangevraagd voor opslag container in Drongelen

In Drongelen is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk opslaan van een container aan de Waarderweg. De gemeente Altena heeft de aanvraag op 10 augustus ontvangen en neemt uiterlijk 5 oktober een besluit.

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De container wordt tijdelijk opgeslagen op een locatie met kadastrale aanduiding ABG-00B846 aan de Waarderweg. De gemeente Altena publiceert deze informatie, zodat omwonenden weten dat er mogelijk iets verandert in de omgeving.

Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht van de gemeente. Vanaf dat moment kunnen documenten over de vergunning worden bekeken. Het is op dit moment nog niet mogelijk om te reageren op de aanvraag.