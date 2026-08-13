Evenementenvergunning voor Timmerdorp in Nieuwendijk

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor Timmerdorp in Nieuwendijk. Het evenement vindt plaats van dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 augustus op het terrein aan de Singel 16a.

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Het Timmerdorp in Nieuwendijk krijgt dit jaar groen licht van de gemeente Altena. De vergunning is verleend aan Stichting Timmerdorp Nieuwendijk. Het evenement vindt plaats op het terrein aan de Singel 16a.

De activiteiten beginnen dinsdag 25 augustus van één uur tot vier uur ’s middags. Op woensdag en donderdag gaat het verder, met een laatste programma dat doorloopt tot vrijdagochtend half negen. De vergunning is op 13 augustus verstuurd.