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Oktoberfest Aarle-Rixtel krijgt toestemming met gewijzigde tijden
Vandaag om 10:43
Het Oktoberfest in Aarle-Rixtel heeft toestemming gekregen om op 2 en 3 oktober 2026 te plaatsvinden. De openingstijden zijn gewijzigd naar zes uur ’s avonds tot half twee ’s nachts.
Het evenement vindt plaats op het grasveld aan de hoek Dorpsstraat/Wilhelminalaan, dat ook wel bekend staat als ’t Heuveltje. De vergunning is aangepast op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
De wijziging in de openingstijden geldt voor beide dagen van het Oktoberfest. De aangepaste vergunning is op 30 juli 2026 verzonden door de gemeente Laarbeek.
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