Oktoberfest Aarle-Rixtel krijgt toestemming met gewijzigde tijden

Het Oktoberfest in Aarle-Rixtel heeft toestemming gekregen om op 2 en 3 oktober 2026 te plaatsvinden. De openingstijden zijn gewijzigd naar zes uur ’s avonds tot half twee ’s nachts.

Gevonden voor jou

Het evenement vindt plaats op het grasveld aan de hoek Dorpsstraat/Wilhelminalaan, dat ook wel bekend staat als ’t Heuveltje. De vergunning is aangepast op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

De wijziging in de openingstijden geldt voor beide dagen van het Oktoberfest. De aangepaste vergunning is op 30 juli 2026 verzonden door de gemeente Laarbeek.