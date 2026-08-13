Gehandicaptenparkeerplaats gepland aan de Otterweg in Beek en Donk

Het college van Laarbeek heeft op 3 augustus besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen aan de Otterweg in Beek en Donk.

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Het voorgenomen verkeersbesluit betreft een specifieke parkeerplaats voor mensen met een handicap, gekoppeld aan een kenteken. Dit besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek.

De stukken met betrekking tot het besluit zijn vanaf 14 augustus 2026 digitaal in te zien via officiële publicaties. Gedurende zes weken, tot en met 24 september, zijn ze ook fysiek beschikbaar op het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk reageren met een zienswijze. Voor meer informatie over het besluit of de procedure kan contact worden opgenomen met de gemeente Laarbeek.