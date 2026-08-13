Gehandicaptenparkeerplaats op Rembrandtplein in Beek en Donk

Op het Rembrandtplein in Beek en Donk komt een gehandicaptenparkeerplaats. Burgemeester en wethouders van Laarbeek hebben dit besloten op 7 augustus 2026, na een verzoek van een bewoner.

Gevonden voor jou

Het besluit volgt op een aanvraag van een bewoner die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart. De parkeerplaats wordt specifiek toegewezen aan het kenteken van de aanvrager.

De gemeente heeft vooraf overleg gehad met de politie en het besluit is gepubliceerd, zodat belanghebbenden hun mening konden geven. Binnen de gestelde termijn van zes weken is hier geen reactie op gekomen.

De parkeerplaats wordt gemarkeerd met verkeersbord E6 en een onderbord. Het gebied valt onder het beheer van de gemeente Laarbeek en ligt binnen de bebouwde kom van Beek en Donk.