Rielsedijk in Geldrop afgesloten door wegwerkzaamheden

Van 24 augustus tot en met 9 oktober 2026 wordt de Rielsedijk in Geldrop-Mierlo afgesloten voor onderhoud. Het gaat om het stuk tussen de Gijzenrooiseweg en de Rielseheideweg. Tijdens de werkzaamheden zijn woningen en bedrijven beperkt bereikbaar. Op twee dagen is het werkvak volledig dicht.

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De gemeente Geldrop-Mierlo laat de Rielsedijk aanpakken tussen de Gijzenrooiseweg en de Rielseheideweg. De werkzaamheden starten op 24 augustus en duren tot 9 oktober. VGB Asfalt voert de klus uit.

Het onderhoud bestaat onder meer uit het opbreken en opnieuw aanleggen van bestrating, het vervangen van asfalt en het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen. Ook worden de bermen opnieuw ingezaaid.

Verkeershinder

Gedurende de werkzaamheden is de Rielsedijk afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Bestemmingsverkeer kan woningen en bedrijven in de buurt beperkt bereiken. Op vrijdag 4 september en vrijdag 2 oktober is het werkgebied volledig dicht. Dan zijn woningen en bedrijven binnen het werkvak tijdelijk niet bereikbaar met de auto.

Voetgangers kunnen wel bij de adressen komen. Hulpdiensten hebben altijd doorgang tijdens de werkzaamheden.

Bewoners in het afgesloten gebied worden vooraf geïnformeerd over de verkeersmaatregelen.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunnen mensen contact opnemen met Kevin van Gorp of Bas van Lieshout van de gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer (040) 289 38 93.