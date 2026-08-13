Vrijwillige chauffeurs gezocht voor ANWB AutoMaatje in Geldrop-Mierlo

ANWB AutoMaatje zoekt vrijwillige chauffeurs in Geldrop-Mierlo. Door toenemende vraag zijn extra handen nodig om minder mobiele inwoners te vervoeren.

Gevonden voor jou

De vervoersdienst ANWB AutoMaatje biedt hulp aan inwoners die niet zelfstandig naar afspraken kunnen. Vrijwilligers brengen deze mensen met hun eigen auto naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, familie of de supermarkt. Zo blijven zij mobiel en in contact met anderen.

In Geldrop-Mierlo groeit de vraag naar ritten via AutoMaatje, waardoor extra chauffeurs nodig zijn. Vrijwilligers kunnen zelf bepalen wanneer ze beschikbaar zijn. Zelfs één rit per maand kan al een groot verschil maken voor iemand die hulp nodig heeft.

Flexibel en met vergoeding

Het AutoMaatje-servicepunt in Geldrop-Mierlo verzorgt de planning van de ritten. Vrijwillige chauffeurs worden altijd in overleg gevraagd of een rit in hun agenda past. Voor de gereden kilometers ontvangen zij een vergoeding.

Met deze flexibele aanpak biedt ANWB AutoMaatje een laagdrempelige manier om iets voor een ander te betekenen. Het initiatief helpt inwoners om ondanks beperkte mobiliteit actief deel te blijven nemen aan het dagelijkse leven.

Meer informatie over het vrijwilligerswerk bij AutoMaatje is beschikbaar via het lokale servicepunt in Geldrop-Mierlo.