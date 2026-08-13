Maatwerkvoorschriften voor vuilwaterriool in Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur hebben besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen voor een aannemingsbedrijf aan de Concordialaan. Het gaat om het lozen van meer dan 5 kubieke meter per uur op het vuilwaterriool. Het besluit is op 11 augustus verzonden.

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De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan Aannemingsbedrijf en Handelsmaatschappij Van den Elshout en de Bont Waalwijk B.V., gevestigd aan de Concordialaan in Etten-Leur. Het bedrijf mag meer dan 5 kubieke meter water per uur lozen op het vuilwaterriool, wat afwijkt van de standaardregels.

Het ambtshalve besluit is genomen door burgemeester en wethouders op basis van het omgevingsplan. De aanvraag hiervoor werd op 12 juni 2026 gedaan. Het besluit is verzonden op 11 augustus 2026 en heeft het zaaknummer Z2026-00020641.