Gemeente Best ontvangt aanvraag voor verlenging carport

De gemeente Best heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het verlengen van een carport aan de Steltlopen 13. Het besluit over deze aanvraag wordt uiterlijk op 6 oktober 2026 genomen.

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Op 11 augustus 2026 is bij de gemeente Best een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van de carport tot aan de voorgevel van een woning aan de Steltlopen 13. Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan.

De gemeente heeft tot 6 oktober 2026 de tijd om een beslissing te nemen. Indien nodig kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd. De uitkomst van de aanvraag wordt op dezelfde manier bekendgemaakt als de oorspronkelijke aanvraag.