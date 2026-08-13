Excursie hydrologische werkzaamheden Bosgebied West

Op zondag 23 augustus vindt een excursie plaats in Bosgebied West in de gemeente Son en Breugel. Medewerkers geven uitleg over plannen om de waterhuishouding te verbeteren.

Gevonden voor jou

In Bosgebied West worden dit najaar hydrologische maatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding in het bos te verbeteren. Door sloten af te dammen en minder diep te maken, blijft water langer in het gebied. Dit maakt het bos beter bestand tegen droge perioden en versterkt de natuur.

Tijdens deze werkzaamheden blijft het bos toegankelijk voor bezoekers. Om meer inzicht te geven in de plannen, wordt op zondag 23 augustus een excursie georganiseerd. Medewerkers van Bosgroep Zuid Nederland en andere betrokkenen staan klaar om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Vertrek vanaf Dutmellapad

De excursie start om tien uur ’s ochtends vanaf de carpoolplaats aan het Dutmellapad. Aanmelden is niet nodig, iedereen kan aansluiten. De wandeling biedt een kans om meer te leren over de hydrologische maatregelen en hun impact op de natuur.

Meer informatie over de werkzaamheden in Bosgebied West is te vinden op de website van de gemeente.