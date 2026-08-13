Hospitaverhuur in Waalre vergunningsplichtig

Hospitaverhuur in de gemeente Waalre blijkt vergunningsplichtig te zijn. Eerder is in een nieuwsbericht ten onrechte vermeld dat dit vergunningsvrij zou zijn. Voor deze vorm van verhuur gelden de regels uit de Beleidsregel betere benutting bestaande woningvoorraad.

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In Waalre valt hospitaverhuur onder het begrip ‘verkameren’. Dat betekent dat een omgevingsvergunning nodig is om een kamer in je eigen woning te verhuren terwijl je zelf in het huis blijft wonen. Dit volgt uit de beleidsregel die is opgesteld om de bestaande woningvoorraad beter te benutten.

Het eerdere nieuwsbericht over hospitaverhuur is inmiddels aangepast. De gemeente adviseert inwoners om de voorwaarden goed te controleren voordat ze een kamer verhuren. Het is belangrijk om vooraf duidelijkheid te hebben over de regels en vergunningen die gelden in Waalre.

Initiatief in Stedelijk Gebied Eindhoven

Hospitaverhuur wordt in het Stedelijk Gebied Eindhoven, waar Waalre deel van uitmaakt, gezien als een kans om het woningtekort aan te pakken. Het initiatief biedt extra woonruimte voor woningzoekenden en kan verhuurders financieel voordeel opleveren. Daarnaast draagt het bij aan sociale verbinding in buurten.

Met het platform Hospi Housing worden potentiële verhuurders begeleid en geïnformeerd. Het doel is om het proces zo laagdrempelig mogelijk te maken. Voor huurders geldt dat toestemming nodig kan zijn van de verhuurder of woningcorporatie, en eigenaren moeten rekening houden met hun hypotheekverstrekker.

Heb je al een kamer verhuurd zonder vergunning? De gemeente Waalre roept op om contact op te nemen zodat samen gekeken kan worden naar eventuele vervolgstappen.