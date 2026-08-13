Alphensebaan in Chaam vijf dagen afgesloten

De Alphensebaan in Chaam is van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september dicht voor verkeer. Tussen de Flaasdijk en de rotonde N639 wordt asfalt vernieuwd. Fietsers kunnen er ook niet langs, maar de rotonde blijft open.

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Vanwege asfalteringswerkzaamheden sluit aannemer Mouwrik Waardenburg de Alphensebaan in Chaam vijf dagen af. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Flaasdijk en de rotonde N639. Op dit stuk kunnen automobilisten en fietsers niet passeren, maar de rotonde blijft gewoon bereikbaar.

Omleidingen worden aangegeven met gele borden. Het is mogelijk dat de planning verschuift bij slecht weer. In dat geval worden de werkzaamheden later opnieuw ingepland. Aanwonenden en bedrijven ontvangen vooraf een brief met informatie over de afsluiting.

Beperken van overlast

Er wordt rekening gehouden met mogelijke hinder voor bewoners en bedrijven langs het afgesloten deel van de Alphensebaan. De aannemer doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch zal de afsluiting onvermijdelijk gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van de straat.

De werkzaamheden beginnen op maandag 31 augustus en duren tot en met vrijdag 4 september. De Alphensebaan wordt na deze periode weer volledig opengesteld voor verkeer.