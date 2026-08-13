Hittegolf in Brabant weer een feit: evenaring van record uit 1947

Voor de vijfde keer dit jaar is er een hittegolf in Brabant. Daarmee evenaart de provincie het record van vijf hittegolven in één jaar, dat sinds 1947 stond. "Heel Brabant heeft de hittegolf te pakken", zegt meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza.

Donderdag werd het bij de weerstations van Eindhoven, Woensdrecht en Gilze-Rijen warmer dan 30 graden. "Rond kwart voor één 's middags is het daar tussen de 31 en 32 graden. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde voor een hittegolf", zegt Schröder.

Landelijke hittegolf blijft uit

De vijfde hittegolf is een evenaring van het record uit 1947. Een landelijke hittegolf wordt overigens niet verwacht, omdat de vereiste reeks warme dagen niet wordt gehaald in De Bilt.

De huidige hittegolf komt waarschijnlijk maandag ten einde, denkt Schröder. "Zaterdag is het benauwd en wordt het 29 graden, maar zondag wordt het al 25 graden. Een fikse daling. Dat is nog net genoeg voor een hittegolf, maar maandag wordt het 23 graden. Dan stopt de hittegolf."

Kans op zesde hittegolf in september

Wel is er kans op een zesde regionale hittegolf. In het verleden kwam het in september al enkele keren tot een regionale hittegolf in Brabant.