Halderberge organiseert bijeenkomst over aardgasvrij wonen

De gemeente Halderberge houdt op dinsdag 1 september een tweede bijeenkomst over aardgasvrij wonen. Tijdens de avond worden onderzoeksresultaten en keuzes toegelicht. Ook wordt besproken wat de plannen betekenen voor de wijken in Halderberge.

Gevonden voor jou

Inwoners van Halderberge kunnen dinsdag 1 september om 19.30 uur in Fidei et Arti meer te weten komen over de voortgang van het programma Aardgasvrij Wonen. De gemeente presenteert de resultaten van eerder onderzoek en legt uit welke stappen de komende jaren gezet worden.

Tijdens de bijeenkomst worden ook de keuzes toegelicht die zijn gemaakt en waarom deze nodig zijn. Dit moet zorgen voor een helder beeld van hoe Halderberge stap voor stap aardgasvrij wil worden. Daarbij worden de specifieke gevolgen voor de verschillende wijken uitgelegd.

Voor iedereen toegankelijk

De bijeenkomst is bedoeld voor zowel inwoners die al eerder aanwezig waren als mensen die voor het eerst aansluiten. De gemeente benadrukt dat iedereen welkom is om zich te laten informeren over de plannen en de impact ervan.

Met deze tweede bijeenkomst wil Halderberge inwoners verder betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen. De uitkomsten van het onderzoek en de keuzes die zijn gemaakt, dragen volgens de gemeente bij aan een duurzame toekomst.