Haye van Gemert tekent profcontract bij RKC Waalwijk

RKC Waalwijk heeft Haye van Gemert vastgelegd met een profcontract tot 2028. De 20-jarige centrumspits stroomt door vanuit de Onder 21 en sluit definitief aan bij het eerste elftal.

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Haye van Gemert heeft zijn eerste profcontract bij RKC Waalwijk getekend. De spits, die afgelopen zomer de overstap maakte van Willem II Onder 21 naar RKC Waalwijk Onder 21, heeft een contract getekend tot medio 2028. Er is bovendien een optie opgenomen voor een extra seizoen. Het contract is een bekroning op zijn sterke prestaties tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Van Gemert kreeg samen met enkele andere spelers uit de Onder 21 de kans om zich te bewijzen bij het eerste elftal. Hij greep die kans met beide handen aan en wist meerdere keren te scoren in oefenwedstrijden. Onder andere tegen Jong AZ en Rot-Weiß Oberhausen maakte hij indruk, wat hem uiteindelijk de topscorerstitel van de voorbereiding opleverde.

Eerste contract vanuit de jeugd

De doorstroom van Van Gemert naar het eerste elftal is een mijlpaal voor de jeugdopleiding van RKC Waalwijk. Hij is de eerste speler uit de jeugd die een profcontract mag tekenen bij de club. Technisch directeur Bernard Schuiteman benadrukt dat dit een belangrijk signaal is naar jonge talenten: spelers met potentie en de juiste instelling krijgen kansen bij RKC.

Voor Van Gemert zelf is het een droom die uitkomt. Hij liet weten dat hij trots is op deze stap in zijn carrière en dat hij de kans die hij kreeg tijdens de voorbereiding niet had durven voorspellen. Het vertrouwen dat hij nu krijgt van de club geeft hem extra motivatie om zich verder te ontwikkelen en belangrijk te zijn met doelpunten.

Met het contract legt RKC Waalwijk niet alleen een talentvolle speler vast, maar zet het ook een stap richting het versterken van de band tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal. Dit kan in de toekomst meer kansen bieden voor Brabantse talenten.