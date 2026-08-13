Werkzaamheden fietspaden Heeze-Leende starten in september

In september start de gemeente Heeze-Leende met groot onderhoud aan fietspaden langs de Leenderweg in Heeze en de Langstraat in Leende. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd, waarbij de eerste fase in week 36 van start gaat. De werkzaamheden omvatten onder meer het vervangen van verhardingen en het aanpassen van afwatering en bermen. Tijdens de werkzaamheden blijft één fietspad steeds toegankelijk voor fietsverkeer.

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De fietspaden langs de Leenderweg en Langstraat worden grondig aangepakt. Het project is afgestemd op werk van Brabant Water en Enexis, zodat kabels en leidingen in dezelfde periode kunnen worden vervangen. Het onderhoud is nodig om de fietspaden aan te passen aan het huidige gebruik en de inrichting van de verbinding tussen Heeze en Leende.

Uitvoering in twee fasen

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Fase één, die start in week 36, richt zich op het fietspad aan de zuid-oostzijde van de Leenderweg. Hierbij worden onder andere verhardingen verwijderd, kabels en leidingen verlegd, en een nieuwe fundering en asfaltverharding aangebracht. Deze fase moet voor het einde van 2026 klaar zijn. De planning voor fase twee wordt later bekendgemaakt.

Omwonenden worden voorafgaand aan iedere fase geïnformeerd. Ook komen er tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen waar nodig. Gedurende het werk blijft steeds één fietspad beschikbaar voor fietsers.

Wat verandert er?

De huidige fietspaden bestaan uit asfalt en elementenverharding. Op diverse plekken wordt de bestrating vervangen door asfalt, en bestaande asfaltverhardingen krijgen onderhoud. Daarnaast worden bermen en afwateringen verbeterd. De aanpassingen moeten zorgen voor een betere fietsverbinding tussen Heeze en Leende.

Brabant Water is al begonnen met werkzaamheden aan ’t Ven, maar die maken geen deel uit van dit project. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Brabant Water. Meer informatie over de planning en bereikbaarheid volgt voor omwonenden naarmate de uitvoering dichterbij komt.