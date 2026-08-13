Beschuit met muisjes voor ZooParc: vier trompetvogels kruipen uit hun ei

In ZooParc Overloon zijn vier zeldzame grijsvleugel-trompetvogels geboren, meldt het dierenpark donderdagmiddag. De kuikens maken het goed en groeien voorlopig achter de schermen op, voordat ze hun intrek nemen in het verblijf.

De vogels komen oorspronkelijk voor in de regenwouden van Zuid-Amerika, onder meer in Guyana, Colombia, Brazilië en Suriname. Stil zijn de trompetvogels bovendien bepaald niet. Zodra er gevaar dreigt, slaan de dieren flink op de trom en zetten ze het op een kabaal.

Zeldzame soort, waardevolle aanwinst Volgens Koen Peters, hoofd dierenverzorging bij ZooParc, is de geboorte van vier van deze zeldzame Zuid-Amerikaanse vogels bijzonder. "In Europese dierentuinen zijn maar zo'n zeventig dieren van deze soort. De vier jongen zijn dus erg waardevol om te zorgen dat de populatie van deze mooie vogels ook in de toekomst gezond blijft", zegt hij in een verklaring.

De beschuiten met muisjes kunnen dus alvast worden klaargezet. De vier jonge vogels worden voorlopig in alle rust grootgebracht. Pas als ze daar klaar voor zijn, mogen ze naar buiten.

Dansen, trommen en salto's

Eenmaal volgroeid worden de vogels zo'n 40 tot 50 centimeter groot. Ook hun liefdesleven is allesbehalve saai. In de paartijd paart een vrouwtje doorgaans met meerdere mannetjes. Die halen op hun beurt alles uit de kast om indruk te maken.

Met veel gespring en gestamp dansen de mannetjes om het vrouwtje heen. Het paringscabaret kan zelfs eindigen in een salto, allemaal in de hoop de vrouwtjes voor zich te winnen.

"De geboorte van vier jongen tegelijk is een mooie ontwikkeling voor ZooParc en biedt een unieke kans om meer te leren over het gedrag en de ontwikkeling van deze soort", zegt Peters.

Voorlopig nog achter de schermen

De dieren hebben sowieso een paar eigenaardige trekjes. Zo kunnen ze prima vliegen, maar kiezen ze er volgens het dierenpark meestal voor om gewoon met beide poten op de grond te blijven.

Bezoekers moeten nog wel even geduld hebben. Tijdens het opgroeien blijven de acrobatische kuikens achter de schermen. Pas later mogen ze naar buiten om in Madidi, het verblijf met dieren uit het Amazonegebied, zelf rond te toeteren.

In mei werden in ZooParc voor het laatst de ballonnen en slingers opgehangen voor een geboorte. Toen werd er een Kirk's dikdik geboren, in een verblijf dat geïnspireerd is op tropisch Afrika.