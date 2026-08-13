Gemeente Altena verlengt beslistermijn voor tankstation in Giessen

De gemeente Altena heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag in Giessen. Het gaat om de bouw van een tankstation en de verbouwing van een kantoor met loods aan de Expeditiestraat.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 3 juli 2026 ingediend. De gemeente heeft besloten de termijn met zes weken te verlengen. Uiterlijk op 9 oktober 2026 volgt een beslissing over de vergunning.

Mocht de vergunning worden verleend, dan publiceert de gemeente een nieuw bericht. Op dat moment kunnen geïnteresseerden de vergunning inzien. Voor nu is het alleen mogelijk om een informatieverzoek in te dienen via de website van de gemeente Altena of telefonisch contact op te nemen.