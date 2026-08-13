Tegemoetkoming zorgkosten in Son en Breugel

Inwoners van Son en Breugel kunnen een tegemoetkoming van 300 euro aanvragen voor het eigen risico van hun zorgverzekering of eigen bijdragen Wmo. De regeling is gewijzigd, waardoor aanvragen nu het hele jaar door mogelijk is.

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De gemeente Son en Breugel biedt een financiële tegemoetkoming van 300 euro per kalenderjaar aan mensen die kosten maken door het eigen risico van hun zorgverzekering of een eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Dit jaar kan de aanvraag worden gedaan voor het vorige kalenderjaar, 2025. Aanvragen zijn mogelijk tot en met 31 december 2026.

Nieuw is dat de aanvraagperiode voor deze regeling nu het hele jaar door loopt. Voorheen was dit slechts een beperkte periode. Inwoners die de tegemoetkoming voor dit jaar al hebben aangevraagd, hoeven niets te doen.

Voorwaarden voor de tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moeten inwoners minstens één maand in de gemeente Son en Breugel wonen en geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Daarnaast moet in de afgelopen drie jaar het volledige eigen risico van 385 euro per jaar zijn voldaan, of op dit moment een eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening worden betaald. Ten slotte geldt dat het inkomen in 2025 niet hoger mag zijn dan de vastgestelde inkomensgrens.

Meer informatie over de inkomensgrenzen is te vinden via de gemeentelijke website. Aanvragen kan eenvoudig online met DigID of door een papieren aanvraagformulier op te vragen. Dit formulier kan ingeleverd worden bij CMD Son en Breugel of het gemeentehuis.