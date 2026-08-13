Moerdijk opent loket voor eerdere elektriciteitsaansluiting

De gemeente Moerdijk biedt vanaf vandaag de mogelijkheid om projecten, zoals woningbouw en onderwijshuisvesting, eerder aan te melden voor een elektriciteitsaansluiting. Dit vanwege de drukte op het elektriciteitsnet. Aanmelden kan tot en met 28 augustus 2026.

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Gemeente Moerdijk opent tijdelijk een loket voor het aanmelden van projecten die een kleinverbruikaansluiting nodig hebben. Het gaat om woningbouw, collectieve woonvormen en onderwijshuisvesting die binnen tien jaar worden gerealiseerd.

Het loket is geopend vanwege de toenemende druk op het elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd. Hierdoor is er op bepaalde momenten onvoldoende ruimte om nieuwe aanvragen en verzwaringen te verwerken. Door projecten eerder aan te melden, hoopt de gemeente toekomstige vertragingen te voorkomen.

Voorwaarden en aanmeldprocedure

Om gebruik te maken van deze regeling, moet een project binnen tien jaar worden afgerond en mag het alleen een kleinverbruikaansluiting nodig hebben. Dit is een standaard aansluiting zoals die voor woningen en kleinere gebouwen wordt gebruikt. Aanmelden kan tot en met maandag 28 augustus 2026 om vijf uur ’s middags via de pagina ‘Eerder aanvragen transportcapaciteit’ op de gemeentelijke website.

Na de aanmeldperiode worden de projecten op volgorde gezet. De gemeenteraad stelt leidende principes vast, waarna het college van burgemeester en wethouders beleidsregels opstelt om de volgorde te bepalen. Vanaf 1 oktober 2026 vraagt de gemeente transportcapaciteit aan bij netbeheerder Enexis voor de aangemelde projecten.

Geen garantie op aansluiting

Een plek op de lijst betekent niet dat er gegarandeerd capaciteit beschikbaar is of dat een aansluiting op tijd gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk beslist Enexis of en wanneer een project capaciteit krijgt.

Meer informatie over de voorwaarden, benodigde documenten en de aanmeldprocedure is te vinden op de pagina ‘Eerder aanvragen transportcapaciteit’ van de gemeente Moerdijk.