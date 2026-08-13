Waalwijk verwelkomt slotetappe ZLM Tour

Op zondag 6 september 2026 vindt in Waalwijk de laatste etappe van de ZLM Tour plaats. De wielerwedstrijd begint en eindigt in de gemeente en trekt een internationaal deelnemersveld. Naast de koers is er een breed programma met activiteiten voor jong en oud.

Gevonden voor jou

Waalwijk staat zondag volledig in het teken van wielersport. Het hoogtepunt is de slotetappe van de ZLM Tour, een belangrijke meerdaagse wedstrijd in Nederland. De profrenners starten om twaalf uur ’s middags en finishen rond vijf over vier bij sporthal De Zeine.

Na de start van de wedstrijd krijgen lokale fietsers de kans om hun eigen wielerervaring op te doen. Verschillende fietsgroepen uit de regio, zoals Toerclub Waalwijk en Stichting Fietsmaatjes, rijden achter een volgauto hun eigen route.

Activiteiten voor het hele gezin

Op het parkeerterrein bij sporthal De Zeine is van één uur tot half zes ’s middags het GO Cycling Fietsplein ingericht. Hier kunnen bezoekers deelnemen aan diverse activiteiten, zoals een Dikke Banden Race, sprintduels en een mobiele pumptrack. Ook is er ruimte voor ontspanning met een relax- en zentent en de mogelijkheid om een eigen wielershirt te ontwerpen.

Naast de activiteiten zijn er foodtrucks, een live-uitzending op schermen en een podiumwagen voor de huldigingen. Die beginnen om kwart over vier, direct na de finish van de profrenners.

Wielerdag voor iedereen

De ZLM Tour belooft een dag vol sport en gezelligheid te worden in Waalwijk. Zowel wielerliefhebbers als gezinnen kunnen genieten van de wedstrijd en de activiteiten op het GO Cycling Fietsplein.