Aanmelden volgordelijst netcapaciteit Eindhoven tot 31 augustus

Initiatiefnemers van nieuwbouwprojecten in Eindhoven kunnen zich tot en met 31 augustus aanmelden voor de volgordelijst voor voorrang op het elektriciteitsnet.

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De gemeente Eindhoven heeft een volgordelijst opgesteld voor nieuwbouwprojecten die gebruik willen maken van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Sinds vandaag kunnen ook projecten voor onderwijshuisvesting zich aanmelden. De inschrijving loopt tot en met 31 augustus.

Op de lijst kunnen verschillende soorten bouwprojecten komen, zoals individuele woningen, scholen, collectieve woonvormen (studentenhuizen, zorginstellingen of opvanglocaties) en grote woningbouwprojecten. Ook projecten die eerder zijn aangemeld bij netbeheerder Enexis worden geadviseerd om zich opnieuw via de gemeente in te schrijven.

Gemeentelijke regels bepalen volgorde

De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van gemeentelijke beleidsregels. Vanwege het maatschappelijke belang krijgen onderwijshuisvesting een hogere prioriteit. De voorlopige lijst wordt naar verwachting op 10 september gepubliceerd. Daarna is er tien dagen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Na verwerking van zienswijzen stelt de gemeente de definitieve lijst vast, die uiterlijk op 1 oktober wordt overgedragen aan de netbeheerder. Het hebben van een plek op de lijst betekent overigens niet automatisch dat er netcapaciteit beschikbaar is; dit blijft afhankelijk van de capaciteit bij de netbeheerder.

Meer informatie over de inschrijving en de netcongestie in Eindhoven is te vinden op de website van de gemeente.