Milieustraat past openingstijden aan vanwege hitte

De milieustraat van de gemeente Bergeijk heeft de openingstijden aangepast vanwege extreme hitte. Vrijdag is de locatie open van negen uur tot één uur 's middags, en zaterdag van negen uur tot twee uur 's middags.

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Om medewerkers te beschermen tegen de hitte, gelden er aangepaste tijden bij de milieustraat. De medewerkers werken buiten, op een asfaltverharding in de volle zon. Dit maakt het werk extra zwaar tijdens warme dagen. Daarom is besloten om de openingstijden tijdelijk te wijzigen.

Aangepaste tijden

Op vrijdag 14 augustus 2026 is de milieustraat geopend van negen uur tot één uur 's middags. Zaterdag 15 augustus 2026 zijn bezoekers welkom tussen negen uur en twee uur 's middags.

Met deze maatregel hoopt men de werkomstandigheden voor het personeel te verbeteren en de impact van het warme weer te beperken.