RIVM waarschuwt: vrijdag smog in Brabant

Het RIVM waarschuwt voor smog in Brabant op vrijdag. Daardoor wordt de luchtkwaliteit in grote delen van de provincie onvoldoende. In Noordoost-Brabant kan de luchtkwaliteit zelfs slecht zijn.

Smog is luchtvervuiling die vooral ontstaat tijdens warme, zonnige dagen. Door het zonlicht ontstaat extra ozon in de lucht, een gas dat uit de vervuiling ontstaat. Wie loopt risico?

Vooral mensen met astma of andere luchtwegproblemen kunnen last krijgen van de smog. Ook kinderen en ouderen zijn er gevoeliger voor. Het RIVM adviseert hen om vrijdagmiddag en avond zware inspanning buiten, zoals sporten of hard fietsen, zoveel mogelijk te vermijden.

Hoe ontstaat smog? Smog ontstaat op warme, zonnige dagen wanneer luchtvervuiling in de atmosfeer blijft hangen. Door het zonlicht ontstaat er extra ozon. Daarom wordt dit type luchtvervuiling ook wel zomersmog genoemd.

Smog kan zorgen voor klachten als hoesten, benauwdheid en geïrriteerde ogen, neus of keel. Wie ernstige klachten krijgt, doet er goed aan contact op te nemen met de huisarts, zo luidt het advies. Verbetering op komst

Volgens het RIVM draait de wind vrijdag aan het begin van de avond naar het noorden. Daardoor stroomt koelere en schonere lucht het land binnen. De ozonconcentraties zullen dan snel afnemen en de smog verdwijnt naar verwachting weer. Voor het weekend en de dagen daarna wordt geen smog meer verwacht. Wanneer geeft het RIVM een waarschuwing?

Het RIVM waarschuwt voor smog wanneer de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wordt bereikt, of dreigt te worden overschreden. Op dat moment wordt de luchtkwaliteit als 'slecht' beschouwd. Dan kan iedereen klachten krijgen en volgt een officieel alarm.