Kat Raaf doodgeschoten in Bosschenhoofd: 'Ik zag de kogels'
Kat Raaf is op een gruwelijke manier aan zijn eind gekomen. De sneeuwbengaal is maandagavond beschoten en kwam zwaargewond thuis bij zijn baasje in Bosschenhoofd. Elsa Groot (35) is er kapot van. "Dat iemand dit overweegt en het doet. Ik kan er niet bij."
Elsa woont inmiddels twee jaar in Bosschenhoofd. Van haar twee raskatten was Raaf degene die ze niet binnen kon houden, hoe graag ze dat ook wilde. Het dier wilde niets liever dan naar buiten. "Hij was niet te stuiten. Ik heb alles geprobeerd."
Verwondingen direct verontrustend
In de buurt kennen ze de vierjarige sneeuwbengaal, een opvallende verschijning, zo zegt Elsa. Dat hij buiten vrij rond mocht lopen, ging altijd goed. Tot hij maandagavond gewond thuiskwam. "Ik vertrouwde het direct al niet", vertelt ze. "Hij maakte een raar geluid en hij bewoog niet goed", legt ze uit.
De volgende ochtend ging Elsa met Raaf naar de dierenarts. Na wat onderzoek en röntgenfoto's was het direct duidelijk: "Ik zag de kogels. Ik draaide me direct om", blikt ze terug.
Nooit meer wakker geworden
Voor de onderzoeken was Raaf onder een roesje gebracht, omdat hij pijn had. Maar uit dat roesje is hij nooit meer ontwaakt. "Toen is gezegd dat ze hem niet meer wakker gingen maken", zegt Elsa geëmotioneerd. Nu wordt haar huisdier gecremeerd. "Het is zuur als je geen afscheid kan nemen van een dier dat moedwillig is doodgeschoten."
Het kattenbaasje is een paar dagen later nog steeds verslagen. Wie doodt er een huisdier? Ze kan het niet begrijpen. Volgens haar waren het meerdere rake schoten. "Ik vind het ziek dat iemand een wapen bij zich had. Het wapen pakt, richt en ook nog goed richt."
Elsa zegt dat het zoeken is naar een manier om hiermee om te gaan. En dat vindt ze alles behalve makkelijk. "Verdriet en woede wisselen elkaar af", omschrijft ze. "Het ene moment vraag je jezelf af hoe iemand dit in zijn hoofd haalt. En het andere moment kun je alleen maar huilen. Voor ons was Raaf een gezinslid."
Politie zoekt getuigen
Ze is naar de politie gestapt in de hoop de dader of daders te vinden. Daar heeft ze wel vertrouwen in. "Het staat op beeld, we hebben een tijdvak, het aantal mensen, een auto en we weten welke munitie het is", somt ze op.
Een politiewoordvoerder laat weten dat er aangifte is gedaan en een onderzoek is gestart. Mensen die iets gezien hebben, kunnen zich melden.