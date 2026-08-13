Bevers dwarsbomen strijd tegen droogte: waterschap haalt dammen weg

Bevers doen waar ze goed in zijn: dammen bouwen. Deze droge zomer zorgt dat echter voor problemen. In meerdere Brabantse beken houden de bouwwerken water tegen dat juist bedoeld is om vissen en andere dieren te helpen overleven. Daarom haalt Waterschap De Dommel de dammen op sommige plekken weg.

Door de aanhoudende droogte pompt het waterschap grondwater in een aantal beken, zodat die niet droogvallen. Het gaat om de Beerze, de Reusel, de Beekloop en de Keersop. Dat water is hard nodig voor kwetsbare dieren zoals de beekprik, de kwabaal en de rivierdonderpad. Beverdammen houden water tegen

Het laagje overlevingswater trekt echter ook bevers aan. Die bouwen dammen om het water langer vast te houden. Daardoor stroomt het opgepompte water minder goed door naar de rest van de beek. "Wij pompen daar water op om kwetsbare en bijzondere natuur te helpen, en bevers blokkeren met hun dammen de doorstroming. Dat werkt dus averechts", zegt droogtecoördinator Amber van den Tillaart van Waterschap De Dommel.

Lastige keuze

Het waterschap benadrukt dat de beverdammen niet alleen nadelen hebben. Doordat ze water vasthouden, blijven beken langer nat. In de Keersop kon het oppompen van grondwater daardoor zelfs enkele weken worden uitgesteld. Toch grijpt het waterschap nu in. Stroomt er te weinig water langs een dam, dan kunnen delen van een beek verderop alsnog droogvallen. Dat kan grote gevolgen hebben voor vissen en ander waterleven. Het waterschap spreekt daarom van een lastige afweging. Aan de ene kant is de bever een beschermde diersoort, aan de andere kant moeten ook andere kwetsbare planten en dieren worden beschermd. Voor het weghalen of verlagen van de dammen was eerst toestemming nodig. Droogte houdt nog niet op

Ook de Tongelreep wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Daar hoeft voorlopig nog geen grondwater te worden opgepompt en kunnen de aanwezige beverdammen blijven liggen: er stroomt nog voldoende water door de beek. Volgens het waterschap laat de droogte steeds duidelijker haar sporen na. Het gebied van De Dommel is grotendeels afhankelijk van regenwater en krijgt geen aanvoer vanuit grote rivieren. Omdat er al lange tijd nauwelijks regen is gevallen, staat de natuur onder druk. "We pompen geen extra grondwater op om een badje te maken voor de bever", zegt Van den Tillaart. "De droogte slaat hier echt toe. Het is treurig om te zien." Het waterschap verwacht vaker te moeten ingrijpen als de droogte aanhoudt. In Limburg gebeurt dat inmiddels al dagelijks, op plekken waar beken dreigen droog te vallen.