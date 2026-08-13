Kruising Kanaaldijk Noord afgesloten tot 6 november

De kruising Kanaaldijk Noord - Kanaalstraat in Dongen is afgesloten vanwege werkzaamheden. Deze duren van 11 augustus tot en met 6 november. Verkeer op de Kanaaldijk Noord kan met tijdelijke verkeerslichten doorrijden. Omleidingsroutes zijn ingesteld voor de Kanaalstraat.

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Vanwege werkzaamheden aan leidingen en een installatie van de Gasunie is de kruising Kanaaldijk Noord - Kanaalstraat in Dongen afgesloten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Romein Groep en duren volgens de planning tot vrijdag 6 november. Voor verkeer op de Kanaaldijk Noord is de weg ter hoogte van de Kanaalstraat versmald naar één rijstrook. Tijdelijke verkeerslichten regelen hier het verkeer.

Omleidingsroutes

Verkeer dat normaal gebruik maakt van de Kanaalstraat wordt omgeleid. Verkeer vanuit de Wilhelminastraat kan via de Prinses Margrietstraat naar de Kanaalstraat rijden. Verkeer vanuit de Vierbundersweg rijdt via de Kanaaldijk Noord, Wilhelminastraat en Prinses Margrietstraat naar de Kanaalstraat. De omleidingen worden aangegeven met borden.

Ondanks de werkzaamheden blijven aanliggende panden bereikbaar. Automobilisten moeten wel rekening houden met extra reistijd door de verkeerslichten en omleidingen.

De afsluiting van de kruising is nodig om het werk veilig uit te kunnen voeren. De Romein Groep vervangt leidingen en een installatie namens de Gasunie op deze locatie.