Doelman Didillon-Hödl maanden uitgeschakeld

Doelman Thomas Didillon-Hödl is enkele maanden uitgeschakeld door een hamstringblessure. Hij liep de blessure op tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

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Onderzoek heeft uitgewezen dat de Franse doelman van Willem II enkele maanden nodig heeft om te herstellen. Hij zal in deze periode niet in actie kunnen komen voor de Tilburgse club.

De blessure is een flinke klap voor zowel Didillon-Hödl als Willem II. De doelman gaf aan teleurgesteld te zijn dat hij de ploeg niet kan helpen in de komende periode. Hij richt zich nu volledig op zijn revalidatie.

Volgens Didillon-Hödl zal hij samen met medische experts alles op alles zetten om sterker terug te komen. Willem II zal voorlopig zonder hem moeten doorgaan en een andere oplossing vinden voor de positie onder de lat.

Het herstelproces van de doelman zal nauwlettend worden gevolgd door de club en medische staf. Of hij dit seizoen nog terugkeert, is op dit moment niet duidelijk.