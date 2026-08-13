Droogte treft openbaar groen in Eindhoven

De aanhoudende droogte zorgt voor problemen in het openbaar groen van Eindhoven. Grasvelden verkleuren en planten, struiken en bomen hebben last van waterschaarste. Sinds juli mag er minder water uit sloten en beken worden gebruikt, wat ook de gemeente raakt. Medewerkers zetten in op jonge bomen en planten om het groen zo goed mogelijk te behouden.

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Waterschap De Dommel heeft op 14 juli het gebruik van water uit sloten, beken en rivieren beperkt. Door de droogte is er minder water beschikbaar. Deze maatregel moet voorkomen dat waterstanden verder dalen en zorgt dat de waterkwaliteit op peil blijft.

De gemeente Eindhoven heeft hierdoor ook minder water voor het onderhoud van het groen. Medewerkers bekijken dagelijks welke bomen en planten het meeste water nodig hebben. Daarbij ligt de focus op jonge bomen en planten, omdat hun wortels nog niet diep genoeg reiken om water uit de bodem te halen.

Keuzes door droogte

Het extra water gaat vooral naar pas geplante bomen, struiken en vaste planten. Dit voorkomt dat deze jonge aanplant uitdroogt en beschermt ook dieren zoals vogels en insecten die afhankelijk zijn van het groen. Oudere bomen krijgen geen extra water, omdat hun wortels vaak diep genoeg zijn om zelf water te vinden.

Op sommige plekken in de stad zijn grasvelden geel geworden door de droogte. Dit ziet er minder fraai uit, maar gras herstelt meestal vanzelf wanneer er weer voldoende regen valt.

Wat kun je doen?

Inwoners van Eindhoven kunnen ook bijdragen aan een groenere stad. Door bewust om te gaan met drinkwater en planten water te geven in de vroege ochtend of late avond, verdampt er minder water en wordt het beter opgenomen. Zo blijft Eindhoven leefbaar, ook tijdens droge periodes.