Bergeijk opent aanvraag netcapaciteit voor woningbouw

Vanaf vandaag kunnen woningbouwprojecten in Bergeijk prioriteit aanvragen voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. De gemeente beoordeelt aanvragen die uiterlijk 2 september binnenkomen. Dit geldt zowel voor projectontwikkelaars als particulieren.

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Woningbouwprojecten binnen de gemeente Bergeijk kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor prioriteit bij het verkrijgen van transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. De deadline voor het indienen van deze aanvragen is woensdag 2 september 2026.

De regeling is bedoeld voor projectontwikkelaars en particulieren die een woningbouwproject realiseren dat voldoet aan de voorwaarden. Na afloop van de indieningstermijn beoordeelt de gemeente alle aanvragen op basis van vastgestelde beleidsregels. Daarbij worden projecten gerangschikt op criteria zoals de geplande bouwstart, de mate waarin het project klaar is om uitgevoerd te worden en het maatschappelijk belang.

Rangschikking bepaalt prioriteit

De gemeente maakt na beoordeling een ranglijst van projecten en dient deze in bij de netbeheerder. Het indienen van een aanvraag betekent echter niet dat transportcapaciteit automatisch wordt toegewezen. De netbeheerder beslist uiteindelijk over de toewijzing.

Alle benodigde informatie, zoals de beleidsregels en het aanvraagformulier, is te vinden op de website van de gemeente Bergeijk. Vragen kunnen worden gesteld via het contactformulier op dezelfde website.