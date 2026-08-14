Kringloopparel van de week: koninklijke kitsch uit Napels

De Kringloopparel van deze week vonden we in kringloopwinkel (en concept store) Parels Breda. De naam deed het al vermoeden. De porseleinen lamp die we hier aantroffen is er één voor de ware liefhebber. "Het is natuurlijk super kitsch, maar daardoor ook juist wel heel leuk", vindt Natasja Roks, assistent store manager van Parels Breda.

Klaske Delhij Geschreven door

Deze Capodimonte-porseleinen lamp heeft een koninklijke geschiedenis. In de 18e eeuw richtte koning Karel VII van Napels, samen met zijn vrouw Amalia, een ambachtelijk bedrijf op voor hoogwaardig, handgemaakt porseleinen servies en decoratie. Hiermee wilden ze concurreren met andere beroemde makers van porselein in die tijd. Ze pakten het groots aan: ze namen een bekende kunstenaar, een beeldhouwer en een scheikundige in dienst, om zo de meest prachtige, gedetailleerde ontwerpen te maken. Dit porselein uit Napels werd ontzettend populair. De naam Capodimonte is overigens vernoemd naar het koninklijk park waar de fabriek was gevestigd. Allergie voor bloemen

"Een grappig detail is dat de koning allergisch was voor bloemen. Hij gaf zijn ambachtslieden de opdracht om levensechte, zeer gedetailleerde bloemen van porselein te boetseren", vertelt Natasja. "Het servies en decoratie van Capodimonte staat bekend om deze bloemenversieringen."

Onder de porseleinen lampenkap zie je de gloeilamp zitten (foto: Natasja Roks/Parels Breda).

Zeldzaam exemplaar

De lampenkap bij Parels Breda is vrij zeldzaam: hij is eveneens van porselein en rijkelijk met bloemen gedecoreerd. Een sierlijke, witte kap met lichtroze rozen, gele bloemetjes en oranje bladeren. Daaronder zit de lampvoet met een tafereel van een jager met zijn jachthond. In de 19e eeuw boetseerden de porselein-kunstenaars steeds vaker scènes uit het volksleven, zoals jagers, vissers en zwervers. De jager, gekleed in een lange jas, laarzen en hoed, heeft in zijn ene hand zijn pijp vast, in de andere hand zijn jachtgeweer.

De jager heeft in zijn ene hand zijn pijp, in de andere het jachtgeweer (foto: Natasja Roks/Parels Breda).

Getest op werking

Deze lamp werkt op een E27-fitting, die is inbegrepen. "Alle voorwerpen met elektriciteit worden bij ons getest, dus ik verwacht wel dat deze het doet. En anders mag de klant 'm retour brengen", legt Natasja uit. Onderaan de lamp, die een hoogte heeft van 64 centimeter, is nog het merkteken 'N' te zien, met de bijbehorende kroon erboven. De letter 'N' verwijst naar Napels, waar het porselein vandaan komt, de kroon symboliseert de koninklijke status van de fabriek.

Op de porseleinen lampenkap zie je de gedetailleerde bloemen die zo kenmerkend zijn voor Capodimonte porselein (foto: Natasja Roks/Parels Breda).

Een vroege vorm van upcycling

Het overgrote deel van de lampen werd geproduceerd vanaf begin 20e eeuw, de periode waarin de meeste huishoudens werden aangesloten op elektriciteit. "In diezelfde periode was het ook een trend om oudere, originele Capodimonte-beelden uit de 19e eeuw om te bouwen tot een lampvoet voor een elektrische lamp. Ze boorden er dan een gat in voor de bedrading en zetten er een lampenkap op. Eigenlijk al een vroege vorm van upcycling", vertelt Natasja. En of je er nu van houdt of niet: "Het is echt een eyecatcher voor in je woonkamer, winkel of vitrine."

Lamp met porseleinen kap, van traditioneel Capodimonte porselein (foto: Natasja Roks/Parels Breda).