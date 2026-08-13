Geldrop-Mierlo geeft woningbouw voorrang op elektriciteitsnet

De gemeente Geldrop-Mierlo gaat woningbouwprojecten voordragen voor prioriteit bij het verdelen van schaarse capaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars kunnen hun projecten tot 1 september 2026 aanmelden. Met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat woningbouw wordt vertraagd door netcongestie.

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Door een groeiende vraag naar elektriciteit is de ruimte op het elektriciteitsnet beperkt. Dit kan vertragingen veroorzaken bij woningbouwprojecten, omdat nieuwe of verzwaarde aansluitingen niet altijd direct mogelijk zijn. Een landelijke regeling biedt gemeenten nu de kans om projecten eerder aan te melden bij de netbeheerder, zodat ze prioriteit kunnen krijgen bij de verdeling van transportcapaciteit.

Het college van burgemeester en wethouders in Geldrop-Mierlo heeft hiervoor beleidsregels vastgesteld. Op basis van deze regels wordt een lijst gemaakt met woningbouwprojecten die prioriteit moeten krijgen. Deze volgordelijst wordt uiterlijk 1 oktober 2026 ingediend bij de netbeheerder.

Deadline voor aanmelding

Ontwikkelaars moeten hun projecten uiterlijk 1 september 2026 aanmelden bij de gemeente. De volgorde op de lijst bepaalt welke projecten voorrang krijgen wanneer er transportcapaciteit vrijkomt. Hoewel een hoge positie op de lijst geen garantie biedt op een aansluiting, hoopt Geldrop-Mierlo hiermee meer woningbouw mogelijk te maken. De regeling geldt voor projecten die binnen tien jaar gerealiseerd kunnen worden, zoals nieuwbouw, transformaties van bestaande gebouwen en uitbreidingen van bestaande panden.

Samenwerking voor oplossingen

Naast deze prioriteringsregeling werkt Geldrop-Mierlo samen met de Metropoolregio Eindhoven, provincie Noord-Brabant, netbeheerders en het Rijk aan structurele oplossingen voor de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. Er wordt onder andere gekeken naar energieopslag, hubs en flexibel energiegebruik. Ook zijn afspraken gemaakt met netbeheerder Enexis om het elektriciteitsnet sneller uit te breiden.

Met deze maatregelen hoopt de gemeente woningbouw een betere uitgangspositie te geven en de negatieve effecten van netcongestie zoveel mogelijk te beperken.