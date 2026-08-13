Advertentie
Drugslab in aanbouw gevonden in loods in Lepelstraat
Vandaag om 16:44 • Aangepast vandaag om 17:03
In een loods aan de Ruigevelden in Lepelstraat is woensdag een cocaïnewasserij ontdekt. Het drugslab was nog in aanbouw, meldt de politie Bergen op Zoom donderdag op Instagram.
Agenten vonden in de loods grondstoffen en materialen voor een drugslab. De politie onderzoekt waar de spullen vandaan komen.
Specialisten ontmantelen drugslab
Het drugslab is ontmanteld door specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). Deze gespecialiseerde eenheid ruimt drugslabs op een veilige manier op, omdat de chemicaliën die daarbij gebruikt worden gevaarlijk kunnen zijn voor de omgeving.
Advertentie
Advertentie